РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Одну бездомную собаку отловили в деревне Булатово подмосковного Подольска, ее поместили на карантин, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение с просьбой отловить бездомных собак на территории деревни Булатово. Отлов на территории округа осуществляется АНО «Центр содержания бездомных животных» в соответствии с муниципальным контрактом.

По данной заявке сотрудниками АНО «ЦСБЖ» была отловлена 1 собака для проведения программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в прежнюю среду обитания). В настоящее время отловленное животное помещено в приют, где ему после 10-дневного карантина проведут следующие процедуры: обработают против экто- и эндопаразитов, вакцинируют против бешенства, стерилизуют, чипируют, прикрепят пластиковую бирку к уху.