РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В городском округе Мытищи обсудили государственную помощь населению на основе социального контракта, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В среду в муниципалитете состоялся круглый стол, в рамках которого обсудили государственную помощь на основе социального контракта. Социальный контракт – это договор между гражданином и органом социальной защиты. Воспользоваться данной услугой могут жители Московской области с доходом за последние 3 месяца ниже 1 прожиточного минимума по социально-демографическим группам.

«Помощь предусмотрена для малообеспеченных, отдельно проживающих граждан, семей, пенсионеров. Помощь государства состоит в том, чтобы они вышли из состояния бедности и начали зарабатывать себе деньги. Соцпомощь распределяется на 4 направления: открытие своего индивидуального дела, а также самозанятые, индивидуальное подсобное хозяйство, трудоустройство и иное», – сказала начальник Мытищинского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области Ирина Скворцова.

Она добавила, что в Мытищах уже 5 оплаченных социальных контрактов на ИП, 13 - на поиск работы, 18 - иное.

«Для получения выплат необходимо подать заявку на портале Госуслуг. К заявке нужно разработать бизнес-план и предоставить необходимые документы, которые будут проверяться. И если все в порядке, то мы перечисляем на счет гражданина деньги и он расходует их в соотвествии со своим бизнес-планом и предоставляет нам отчет», – уточнила Скворцова.

Организатором мероприятия выступил союз «Мытищинская торгово-промышленная палата». В круглом столе приняли участие руководители крупных предприятий, представители администрации, управления соцзащиты, центра занятости горокруга.