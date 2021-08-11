РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 авг. Жительница подмосковного Королева незаконно поставила на учет 9 иностранцев, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Полицейские Королева проверили квартиру на улице Фабричная в рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ. Стражи порядка установили, что 30-летняя местная жительница поставила на миграционный учет 9 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставила.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.