РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. В подмосковных Люберцах откроется секция спортивного метания ножа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Занятия будут проводиться на стадионе «Торпедо» для детей от 10 лет и старше. Данный вид спорта включает в себя метание ножа с различных дистанций в мишень, которая закреплена на деревянном стенде для метания.

Московская областная федерация спортивного метания ножа открывает набор детей в возрасте от 10 лет и взрослых в секцию для занятий новым официальным видом спорта в России - спортивным метанием ножа. Занятия будут проводить опытные инструкторы: чемпион Московской области Галина Гуслякова и ветеран спортивного метания Кирилл Гусляков.

Подробная информация и запись проводится по телефону: 8(916)326-65-35. Для занятий спортивным метанием ножа практически нет ограничений по состоянию здоровья, оно пользуется популярностью и среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Первые российские и международные соревнования по данному виду спорта провели в Самаре в 2001 году. На сегодня им занимаются в 68 субъектах РФ.