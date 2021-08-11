РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил наборы первоклассника сестрам Давлетгареевым из поселка Октябрьский, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это рюкзаки с анатомической спинкой и набором школьных принадлежностей.

«В этом году Ярослава и Есения впервые сядут за школьные парты. С огромным удовольствием вручил им специальные наборы первоклассника - рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей. Там есть все, что может пригодиться первокласснику в школе. От всей души желаю девчонкам хорошей учебы! Радуйте своими успехами родителей, братьев и сестер! Пусть День знаний станет настоящим праздником - ярким, добрым и запоминающимся!» - сказал Ружицкий.

Он добавил, что подобные наборы вручают первоклассникам из малообеспеченных семей. Подать заявление на получение подарка можно через портал государственных услуг Московской области.

В подарочный набор первоклассника входит пенал, комплект тетрадей и обложек, альбом для рисования, краски, ручки, цветные карандаши, подставка для книг, материалы для творчества. Школьные наборы предоставляются при поддержке правительства Подмосковья.