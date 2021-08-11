РИАМО - 11 авг. Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от употребления арбузов и дынь. Об этом сообщает Nation News.

По словам эксперта, плоды этих бахчевых культур противопоказаны при сахарном диабете и заболеваниях мочевыводящих путей.

Кроме того, сочные лакомства также не рекомендуется употреблять при заболеваниях ЖКТ или индивидуальной непереносимости.

Стародубова подчеркнула, что даже самый полезный продукт может таить в себе опасность. Нужно уметь определять качественные арбузы и дыни, а также учитывать условия выращивания и прочие факторы. Также не стоит злоупотреблять бахчевыми.

Ранее в Госинспекции по недвижимости Москвы сообщали, что ведомство проконтролирует законность размещение точек по продаже бахчевых, которых на территории города насчитывается свыше 250.

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