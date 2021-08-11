РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. В городском округе Люберцы с 12 по 14 августа будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Кирова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с проведением областного спортивного праздника «День физкультурника» с 18:00 12 августа до 19:30 14 августа в Люберцах на участке улицы Кирова от пересечения с улицей Смирновская в сторону администрации городского округа Люберцы будет ограничено движение автотранспорта.

Водителей призывают быть внимательнее на дороге и заранее планировать пути объезда.

14 августа в городском округе Люберцы пройдет большой спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. Основной площадкой станет территории перед зданием администрации. Здесь пройдет турнир по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина (региональный этап «Оранжевый мяч») и соревнования по другим видам спорта.