РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. Команда «Триумф» из городского округа Люберцы примет участие во Всероссийском турнире по баскетболу на колясках с 21 по 24 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Баскетбольная команда «Триумф» в составе 12 самых крепких и лучших спортсменов примет участие во Всероссийском турнире по баскетболу на колясках, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Соперниками люберчан станут семь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Ульяновской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.