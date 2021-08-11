РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В подмосковном Подольске завершили благоустройство 13 дворовых территорий, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Благоустройство завершено в том числе на улицах Бородинская, у домов №№21, 23, Сосновая, дом №4; проспект Ленина, у домов №№10, 12, 14; Большая Серпуховская, у домов №№56, 58; Пионерская, у домов №№2, 4; Гайдара, у дома №4; Клемента Готвальда, у домов №№13/2, 15, 15А, 15Б; Карла Маркса, у дома №57; Большая Ивановская, у домов №№14/61, 16, Ревпроспект, у дома №88; Комсомольская, у домов №№67/56, 69, 69А, Большая Зеленовская, у дома №58.

Привели также в порядок дворовые территории в микрорайоне Климовск на улице Заводская, у домов №№20А, 22, 24,24А; Мичурина, у дома №2, Рябиновый проезд, у домов №№1, 3, Садовая, у домов №№5, 16, 20. А в микрорайоне Львовский дворы благоустроили на улице Красная, у дома №56/10, Орджоникидзе, у домов №№2к1, 2к2, 2к3; Горького, у домов №№11/29, 15/30, 13, Советская, у дома №28, Красная, у домов №№7, 8. Дворовые территории почистили и в поселке Александровка на улице Центральная, у домов №№7, 8, 9; в поселке МИС у домов №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

В рамках программы по благоустройству дворов обновили детские игровые и контейнерные площадки, наружное освещение, информационные стенды, асфальтовое покрытие, скамейки и урны, провели озеленение. Таким образом, в Подмосковье выполнили почти 50% от годового плана по комплексному благоустройству дворов.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе ведется масштабная работа по облагораживанию дворовых территорий. Всего в этом году в рамках комплексного благоустройства ремонтные работы пройдут в 735 дворах, на текущий момент работы завершены по 357 адресам. Все работы планируем завершить до конца октября», - сказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

Полностью план по благоустройству дворов на этот год выполнили 16 городских округов: Молодежный, Звездный городок, Красноармейск, Краснознаменск, Ленинский, Лотошино, Протвино, Пущино, Реутов, Серпухов, Ступино, Талдомский, Черноголовка, Шатура, Шаховская, Электрогорск.

«Благоустройство двора – одна из приоритетных программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Комфортная городская среда для любого жителя начинается с малого – удобных скамеек, работающих фонарей, ухоженного двора. Поэтому в нашем регионе вопрос благоустройства дворовых территорий является одним из приоритетных», – подчеркнул Хайкин.

По поручению губернатора в регионе с 2015 года ведется масштабная работа по комплексному благоустройству дворов. За это время уже благоустроено более 8 тыс. дворов.