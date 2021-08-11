РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. Депутаты подмосковных Люберец проголосовали за внесение изменений в порядок предоставления муниципального имущества в аренду, сообщает пресс-служба администрации округа.

Состоялось очередное заседание совета депутатов муниципалитета. На нем был рассмотрен вопрос о внесении изменений в положение о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа.

С докладом о предлагаемых изменениях выступил заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

«Данные изменения затрагивают возможность установления фиксированной ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом в аренду без проведения торгов для экопунктов и фандоматов – автоматизированных пунктов приема пустой алюминиевой и пластиковой тары – в размере 1 рубль в год за 1 кв. м», – сказал Сыров.

Он уточнил, что фандоматы и автоматизированные экопункты – это полностью роботизированные аппараты. Они предусматривают сбор товаров или упаковки, утратившей свои потребительские свойства, в обмен на денежное вознаграждение (купон на скидку для покупки товаров). Предлагается установить фандоматы в школах, МФЦ, ФОКах, а также в парках и дворах.

«Эта работа проходит в рамках поручения губернатора Московской области по установке на территории Подмосковья 600 фандоматов в 2021 году. До 2024 года планируется установить порядка 5 тыс. автоматизированных пунктов по всей области», – пояснил Сыров.

Депутаты Люберец единогласно проголосовали за внесение изменений в соответствующее положение.