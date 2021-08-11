РИАМО - 11 авг. В Подмосковье с начала 2021 года реабилитацию после коронавирусной инфекции прошли 318 человек. С переболевшими работают более чем в 20 медучреждениях региона, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

После заболевания, у выздоровевших пациентов нередко проявляются последствия в виде постковидного синдрома, тромбозов, отдышки, кашля и тахикардии. Своевременно определить их и начать лечение помогает диспансеризация.

В первую очередь ее пройдут те, у кого Covid-19 протекал в средней или тяжелой форме. Людям позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены, или пришлют оповещение по СМС, электронной почте или через личный кабинет на портале госуслуг.

Осматривать будут переболевших с хроническими заболеваниями (свыше 2,8 человек) и тех, у кого хронических заболеваний нет (более 850 тыс.).

Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме, рекомендуют записаться на диспансеризацию самостоятельно: по номеру 112, в регистратуре поликлиники или через портал госуслуг.

Реабилитация проводится и для детей. На сегодняшний день за год свое здоровье бесплатно в рамках региональной программы проверили свыше 600 детей в Подмосковье.

Пройти реабилитацию можно в формате круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторно.

На реабилитацию жителей Подмосковья, перенесших коронавирус, в этом году из федерального центра выделили более 293 млн рублей.

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