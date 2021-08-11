РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 авг. К началу учебного года в подмосковном Королеве приведут в порядок пешеходные переходы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Состояние переходов рядом со школами и детскими садами в подмосковном Королеве проверил первый заместитель главы администрации Юрий Копцик. Пешеходные переходы у образовательных учреждений должны соответствовать требованиям, которые действуют с 2014 года. Переходы должны иметь 50-метровые ограждения с двух сторон, предупреждающие знаки, которые продублированы на асфальте, искусственные неровности, световые сигналы и «зебру».

«Переходы в целом соответствуют нормам. Есть замечания по дублирующим знакам и «зебрам», их нужно обновить. Все переходы приведут в порядок до 20 августа», - сказал Копцик.

До 1 сентября в городе проведут рейды совместно с ГИБДД, в ходе которых водителям напомнят о важности соблюдения скоростного режима рядом с учебными заведениями, а школьникам напомнят правила безопасности на дорогах.