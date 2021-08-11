РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. В подмосковном Красногорске 17 августа отметят 88-ю годовщину запуска первой отечественной ракеты на жидком топливе ГИРД-09, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Торжественный митинг состоится на стартовой площадке полигона Инженерных войск министерства обороны РФ в поселке Нахабино. Начало мероприятия в 14:00.

На данный момент силами областной общественной организации «Поисковый отряд по сохранению и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества «Герои неба» ведется благоустройство прилегающей территории и приведение в порядок памятного камня.

17 августа 1933 года первая отечественная ракета с жидкостным двигателем ГИРД-09 была запущена с Нахабинского военно-инженерного полигона.