РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Мытищ Алексей Калинин провел выездную встречу со старостой и жителями села Троицкое, сообщается в Instagram-аккаунте МКУ ТУ «Пироговский».

На встречу также были приглашены представители 4-го отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» и АО «Водоканал-Мытищи», которые рассказали о своей работе и ответили на вопросы граждан.

В ходе встречи обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся развития и благоустройства села. Среди них централизованные водоснабжение, водоотведение и канализование, газификация, обустройство искусственных дорожных неровностей, ремонт тротуаров и проезжей части, обустройство дренажных кюветов вдоль улиц, на которых бывает подтопление во время выпадения обильных осадков и другие проблемы.

Все вопросы будут внесены в протокол и отработаны исполнителями.