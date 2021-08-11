РИАМО - 11 авг. Врачи-эксперты поделились своим мнением относительно новой разновидности коронавируса, о которой ранее заявили власти Нью-Йорка. Предварительно, «йота»-штамм повышает до 82% коэффициент летальности при заражении.

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский отметил, что с точки зрения заразности «йота», вероятно, уступает штамму «дельта». Но пока за новой мутацией нужно внимательно следить.

Аграновский добавил, что россиянам нужно вакцинироваться и соблюдать правила гигиены, а также носить маски. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что заявленная высокая летальность нового штамма вызывает у него недоверие. По его словам, нужно озвучить, сколько именно человек от общего числа заболевших были инфицированы именно этим новым штаммом.

Он также отметил, что с появлением каждого нового штамма у медиков возникает больше вопросов, чем ответов. При этом никто не торопится оперативно доносить информацию до врачей об особенностях этих штаммов.

Врач Тимур Пестерев заявил, что от нового штамма «все не умрут, конечно».

«В определенных возрастных группах по определенным цифрам выросла летальность. Можно сказать, что она быстрее передается, чем другие мутации. Опять же, не конкретно как «дельта»-штамм, а как другие мутации. Не так страшен черт», – уверен специалист.

Врач добавил, что «йота» вообще может не попасть в Россию, поэтому паниковать сейчас не стоит.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>