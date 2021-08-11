РИАМО - 11 авг. Завершаются работы по благоустройству парка «Барыши» в городском округе Щербинка новой Москвы, там появились детские площадки и небольшой скейтдром, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

На месте неухоженной территории также оборудовали баскетбольную и волейбольную площадки, дорожку для бега и площадку для прыжков в длину, воркаут-площадку.

На детских площадках сделаны канатные комплексы, горки, качели, карусели и песочница.

«Народные тропы» в парке превратили в дорожно-тропиночную сеть, которая стала удобна и для маломобильных гостей.

Также на территории были созданы зоны тихого отдыха со скамейками и качелями, появились современные парковые светильники.

Кроме того, в парке планируют высадить цветники и сделать альпийскую горку.