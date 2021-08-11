РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. В Люберцах семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начали получать президентскую выплату в размере 10 тыс. рублей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Уважаемые люберчане! Напоминаю вам, что со 2 августа семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет могут получить единовременную президентскую выплату в размере 10 тыс. рублей. При этом 6 лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября текущего года, а 18 лет – не раньше 3 июля», – сказал Ружицкий.

Начисления также предусмотрены семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам и числится учеником школы.

Ружицкий подчеркнул, что заявление на получение выплаты можно подать до 1 ноября 2021 года на портале «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда РФ (по предварительной записи).

Выплата будет произведена до декабря 2021 года.