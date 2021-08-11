РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 авг. В подмосковном Щелкове задержали мужчину, который ранил ножом оппонента, преступление совершено на почве ревности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

​Трагедия произошла на улице Заозерной в селе Петровское. 10 августа в 3:00 бригада скорой помощи госпитализировала гражданина 1977 г. р. с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1967 года рождения, совершивший преступление. По предварительным данным, преступление совершено на почве ревности.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.