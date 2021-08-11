РИАМО - 11 авг. Продолжается реконструкция центрального участка от Курского вокзала до станции Каланчевская. В рамках работ над подэстакадным и подземным вестибюлями строители вбили порядка 400 свай, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Реконструкцию проводят в рамках развития МЦД-2 «Нахабино-Подольск» и запуска МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная».

Подземный вестибюль строят в несколько этапов. Это связано с масштабностью, его площадь составит 3,5 тыс. кв. м. Часть работ идет под действующими путями. Для этого на участке ввели реверсивное движение.

С 4 июля электрички до Подольска и Нахабино делают остановку у новой пассажирской платформы. Прейти на нее можно по временному мосту с Каланческой улицы и Комсомольской площади.

В подземном вестибюле разместят кассы и санитарные комнаты. Для маломобильных граждан оборудуют лифты и эскалаторы. Фасады выполнят из стекла.

Кроме того, ведется демонтаж старых кассовых павильонов и платформы. На новой платформе сделают навес на всю длину, современную навигацию и освещение. Для сохранения исторического облика станции колонны навеса облицуют бордовым гранитом с вкраплениями, а капители выполнят из черного гранита.

Реконструкция участка стартовала в 2019 году. Завершить строительство планируют в 2023 году.