РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 авг. Завершился текущий ремонт амбулатории в селе Добрыниха подмосковного Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Медучреждение обслуживает более 2 тыс. взрослых и детей – жителей отдаленной территории. Здание построили в 1916 году, а последние косметическое работы здесь проводили почти 30 лет назад.

В рамках ремонта в амбулатории заменили кровлю, окна, батареи и электрические коммуникации, а также привели в порядок все внутренние помещения.