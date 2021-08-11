РИАМО - 11 авг. Стали известны подробности шокирующего происшествия на Никулинской улице, где ранее нашли тело 47-летнего мужчины, выпавшего из окна. В квартире дома также находилась обезглавленная женщина.

По словам очевидца, 10 августа вечером он услышал глухой звук, доносившийся с улицы.

«Около 8 часов вечера услышал звук какого-то удара. Выглянул, подумал — мало ли, вдруг что-нибудь на машину упало? А потом увидел, что на асфальте лежит тело, и вызвал полицию», — сообщил мужчина.

Как сообщает «Вечерняя Москва», ранее очевидец не был знаком с погибшим жильцом.

Предварительно, мужчина убил свою сожительницу и попытался ее расчленить. После этого он покончил с собой. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают картину трагедии.

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