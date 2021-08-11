РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В Подольске завершается ремонт помещения футбольной школы «Витязь» и идет ремонт ряда других спортобъектов, также планируется закупка лошадей для КСК «Фаворит», сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров.

В футбольной школе «Витязь» обновили кровлю, стены. Предстоит установить несколько окон, отремонтировать раздевалки. Сделают ремонт освещения, чтобы оно соответствовало нормативам, и оборудуют парковку. Местные жители и футболисты жаловались представителям власти на то, что негде парковаться. Парковочное пространство на 60 мест предусмотрено на территории учреждения.

Для спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту «Фаворит» запланировано приобретение 5 новых лошадей, так как имеющиеся постарели. Обновление запланировали к новому учебному году. Лошадей для детей приобретут в течение августа.

В настоящее время завершили ремонт беговых дорожек в манеже спортивного комплекса «Подолье» в Ерине.

На территории школы олимпийского резерва «Космос» впервые за много лет положили хороший асфальт. Сделали разметку, привели территорию в порядок.

Начинается ремонт спортивного комплекса «Ирида», где до весны работал ковидный госпиталь. Там отремонтируют спортивный зал, кровлю, постелют современное спортивное покрытие. Сделают ремонт холлов, коридоров, помещений.