РИАМО - 11 авг. Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не зафиксировали в 5 округах Московской области – в Звездном городке, Серебряных Прудах, Шатуре, Рошале и Молодежном, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

По одному случаю зарегистрировали во Власихе, Кашире, Зарайске, Шаховской, Озерах, Лотошине, Можайске и Дубне.

По 2 случая подтвердили в Протвине, Краснознаменске, Электрогорске, Бронницах и Талдомском округе, по 3 – в Котельниках, Черноголовке, Рузе и Пущине, по 5 – в Лыткарине, Клину и Лосино-Петровском, по 6 - в Егорьевске и Волоколамском округе, 7 – в Павловском Посаде, 8 – в Электростали, по 10 – в Ступине, Щелкове и Долгопрудном.

По 11 случаев заболевания выявили в Луховицах, Мытищах, Чехове и Серпухове, 14 – в Реутове, по 15 – в Ленинском и Наро-Фоминском округах, 16 – в Лобне, 17 – в Солнечногорске, 18 – в Орехово-Зуевском округе, 20 – в Сергиево-Посадском округе, 22 – в Богородском округе, по 23 – в Истре и Ивантеевке, 25 – в Воскресенске, по 28 – в Жуковском и Дзержинском, 29 - в Коломне, 31 – в Подольске, 42 – в Домодедове.

43 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в округе Пушкинский, 46 – в Дмитровском округе, 47 – в Красногорске, 48 – в Раменском округе, 58 – в Химках.

Больше всего случаев выявили в Королеве (64), Люберцах (67), Балашихе (76) и Одинцовском округе (85).

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 1054 случая Covid-19. Всего с начала пандемии в Подмосковье выявили 401 061 случай. Побороли коронавирус 332 595 человек.

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