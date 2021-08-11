РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия возобновили раздачу святой воды в отделениях больницы №2 Подольска, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

Братья и сестры Георгиевского сестричества милосердия после долгого перерыва, связанного с карантином по коронавирусу, вновь вернулись к окормлению областного отделения термической травмы и отделения гнойной хирургии в городской больнице №2 и навестили пациентов.

В больнице волонтеров ждали - их встретили с радостью. Они раздали святую воду, собрали записочки, которые написали пациенты для поминовения в храме.