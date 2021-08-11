РИАМО - 11 авг. Сумма начисленных с начала летнего сезона штрафов за борщевик на частных землях в Подмосковье составила 75,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, за прошедшую неделю сумма штрафов удвоилась. Штрафы на данный момент получили правообладатели более 900 участков.

«Уже несколько лет в Подмосковье идет борьба с борщевиком Сосновского, в которой ведущую роль играет муниципальный земельный контроль и административные комиссии округов Московской области», – отметил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Инспекторы выявляют очаги сорняка, а административные комиссии общаются с правообладателями, чтобы эта борьба была эффективной и давала результаты. Штрафы остаются одной из самых действенных мер воздействия на частных собственников, пояснил зампред.

Адигамова рассказала, что в Подмосковье земельные инспекторы с начала сезона осмотрели более 10,2 тыс. земельных участков. На 7,3 тыс. из них обнаружили очаги борщевика.

При этом правообладатели лишь 2 тыс. из этих участков принимают меры по ликвидации опасного растения. Данные по всем участкам передаются в административные комиссии для принятия мер и начисления штрафов.

Наибольшее количество штрафов начислили в городском округе Истра (20 млн рублей), в Клину начисленные штрафы достигли 17,8 млн рублей, в Талдомском округе – 7,3 млн. руб., в Солнечногорске – 3,8 млн рублей, в Люберцах – 3,5 млн рублей.

Штрафы за непроведение мер по удалению борщевика Сосновского для физлиц составляют 2-5 тыс. рублей, для должностных — 20-50 тыс., а для юрлиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей.