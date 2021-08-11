РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» на Мытищинских плавнях зафиксировали более 1 тыс. водоплавающих птиц, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

В первой декаде августа проведен подробный учет водоплавающих птиц. Общая численность вместе с приплодом превысила 1 тыс., что больше прошлогоднего результата. В августе 2020 года было зафиксировано 700 особей.

Всего на Верхнеяузском водно-болотном комплексе отмечено 13 видов водоплавающих птиц и один хищник – болотный лунь. Самые многочисленные виды: лысуха – 450 особей, кряква – 200 особей, чирок-свистунок – 63 особи, хохлатая чернеть – 53 особи и чомга – 42 особи.

Зафиксированы также серый гусь, кулик большой веретенник и несколько речных крачек. Все 3 вида являются залетными птицами, не гнездящимися на Яузских болотах.