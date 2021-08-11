РИАМО - 11 авг. Брошенного новорожденного ребенка обнаружили на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Минувшей ночью в полицию обратился мужчина, который нашел малыша. Мальчика доставили в больницу. Угрозы его жизни и здоровью нет.
Прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента.
Предварительно, мужчина является родным дедушкой ребенка. Личность матери и ее место жительство уже установлены.
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