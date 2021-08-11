РИАМО - 11 авг. Брошенного новорожденного ребенка обнаружили на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Минувшей ночью в полицию обратился мужчина, который нашел малыша. Мальчика доставили в больницу. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента.

Предварительно, мужчина является родным дедушкой ребенка. Личность матери и ее место жительство уже установлены.