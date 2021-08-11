РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Подмосковный Красногорск вышел из «красной» зоны рейтинга Госжилинспекции региона по ремонту подъездов, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Госжилинспекция продолжает приемку подъездов, отремонтированных в рамках губернаторской программы. По словам руководителя ведомства Ольги Фединой, инспекторы контролируют не только сроки, но и качество проведения управляющими организациями региона соответствующих работ.

«В общей сложности приемку прошли 46,5% от всех запланированных на 2021 год подъездов – на 11,5% больше, чем двумя неделями ранее. В них ремонтные работы проведены на должном уровне, отвечающем пожеланиям самих жителей», – подчеркнула Федина.

Кроме того, ведомство провело детальный анализ выполнения плана ремонта в разрезе муниципалитетов. На его основании инспекторы составили и еженедельно обновляют соответствующий рейтинг.

Поскольку времени на завершение ремонта в запланированных подъездах у управляющих организаций становится все меньше, нижняя граница «зеленой» зоны рейтинга по выполнению планов повышена до 90%. В «желтой» зоне оказываются муниципалитеты, в которых план выполнен от 50% до 90%, а те, чей процент исполнения ниже 50%, сохраняют места в «красной» зоне.

В Красногорске отремонтировали 56% подъездов, округ по этому показателю вышел из «красной» и переместился в «желтую» зону рейтинга.

Количество муниципалитетов в «красной» зоне по сравнению с позапрошлой неделей уменьшилось на 12 округов. Сегодня их 32. Это свидетельствует о том, что коммунальщики ответственнее взялись за работу, ведь качество и своевременность выполнения планов работ напрямую влияют на оценку их деятельности непосредственными потребителями услуг – жителями Московской области.