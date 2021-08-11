РИАМО - 11 авг. В столице 12 августа может оказаться самым дождливым днем в текущем месяце, ожидается выпадение более трети от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ночью Москва окажется в зоне атмосферного фронта с волнами. На мегаполис может выпасть 10-15 мм, местами 20-30 мм осадков, а это превышает треть от месячной нормы.

В этом столетии предстоящее 12 августа станет самым дождливым. А абсолютный рекорд по осадкам принадлежит 1980 году, тогда в городе выпало 38,2 мм.

Синоптики прогнозируют ливень, грозу и порывисты ветер в ночь на 12 августа.

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