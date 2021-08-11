РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В городском округе Мытищи проводят проверку по факту ДТП на Липкинском шоссе с участием ребенка, сообщается на сайте администрации округа.

По предварительным данным, 7 августа в 12:10 на 6 км Липкинского шоссе произошло столкновение двух автомобилей.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку, находившемуся в одном из автомобилей, была оказана медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.