РИАМО - 11 авг. В Московской области с 21 часа 11 августа до 9 часов 12 августа будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, грозы и ветра с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень интенсивности опасных климатических явлений. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской и Курской областях ЦФО.

В Московском регионе в среду облачно, идет небольшой дождь, местами умеренный. Ветер переменных направлений дует со скоростью 3-8 м/c. Температура может подняться до плюс 24 градусов.

Ночью в регионе прогнозируются гроза, сильный дождь, усиление порывистого ветра. Температура будет в районе плюс 16-18 градусов.

Днем 12 августа ожидается облачная погода, пройдет небольшой дождь. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/c. Температура ожидается до плюс 22-24 градусов.

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