РИАМО - 11 авг. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с возгоранием рейсового пассажирского автобуса частного перевозчика «Гортакси» на Ленинградском проспекте, сообщается на сайте ведомства.

Предварительно, в момент пожара в салоне находились водитель и 10 пассажиров. Пострадавших в результате ЧП нет.

Прокуратура оценит соблюдение компанией-перевозчиком требований федерального законодательства, в том числе о предрейсовом контроле техсостояния транспорта, а также безопасности оказываемых услуг для населения.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.