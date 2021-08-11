РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 авг. В Домодедове с начала работы офиса социальной газификации заключили 114 комплексных договоров на догазификацию, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Офис начал работать 20 июля по адресу: село Ям, Больничный проезд, дом 7А. Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Также сюда можно обратиться по другим вопросам: перерасчет за ТКО, выписки из ЕГРН, регистрация права.