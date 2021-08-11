РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. В Красногорске зарегистрировали 22 416 случаев инфицирования коронавирусом, из них 47 – за последние сутки, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки коронавирус в регионе диагностировали у 1 054 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 401 061 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 518 человек. Выздоровели и выписались 332 595 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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