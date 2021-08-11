Когда и как можно увидеть самый яркий летний звездопад 2021 года

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о)Бронницы (г.о)Богородский городской округ

В

Восход (г.о) (ЗАТО)Воскресенск (г.о)Власиха (г.о) (ЗАТО)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о)Домодедово (г.о)Дмитровский городской округДубна (г.о)Долгопрудный (г.о)

Е

Егорьевск (г.о)

Ж

Жуковский (г.о)

З

Звездный городок (г.о) (ЗАТО)Зарайск (г.о)

И

Истра (г.о)Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о) (ЗАТО)Коломна (г.о)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о)Красноармейск (г.о.)Котельники (г.о)Кашира (г.о)Красногорск (г.о)

Л

Лобня (г.о)Ленинский городской округЛюберцы (г.о)Лотошино (г.о)Луховицы (г.о)Лосино-Петровский (г.о)Лыткарино (г.о)

М

Молодежный (г.о) (ЗАТО)Можайский городской округМытищи (г.о)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о)Подольск (г.о)Пущино (г.о)Пушкинский городской округПротвино (г.о)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о)Серпухов (г.о)Солнечногорск (г.о)Серебряные Пруды (г.о)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о)

Х

Химки (г.о)

Ч

Черноголовка (г.о)Чехов (г.о)

Ш

Шаховская (г.о)Шатура (г.о)

Щ

Щёлково (г.о)

Э

Электросталь (г.о)Электрогорск (г.о)

г

город Королёв
+22˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиСпецпроектыИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр РиамоПодкастыСторизСообщить новость
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр Риамо
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Когда и как можно увидеть самый яркий летний звездопад 2021 года
Шпаргалки

Когда и как можно увидеть самый яркий летний звездопад 2021 года

В какой из дней августа звездопад будет наиболее интенсивным и как подготовиться к наблюдению за природным явлением, читайте в материале РИАМО.
  сайт мэра Москвы

Что такое звездопад

© Фото,   сайт Московского планетария

Обычно звездопадом называют метеорный поток большой интенсивности — совокупность ярких следов в небе (метеоров), которые оставляют после себя сгорающие в атмосфере Земли метеороиды — небесные тела размером меньше астероида, но больше космической пыли. Большинство метеороидов являются продуктами распада кометных ядер и астероидов.

«Лето в городе»: чем заняться и что попробовать на фестивале в Москве>>

Когда будет звездопад

© flickr.com,mLu.fotos

Рассчитать, когда же состоится метеорное шоу, нетрудно, поскольку ученым известны орбиты, по которым движутся скопления космических пылевых частиц, осколков астероидов и комет, и известно, когда эти орбиты пересекутся с Землей.

Обычно с 17 июля по 24 августа Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля. Августовский звездопад называют метеорным потоком Персеиды — это самый крупный и яркий метеорный поток лета. В 2021 году пик звездопада придется на 12–13 августа. Как указано на сайте Московского планетария, при благоприятных условиях на небе можно будет увидеть 110 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту.

Во сколько и где наблюдать за звездами

  pixabay.com

Метеороиды будут сгорать в атмосфере и днем, но сам звездопад в светлое время суток видно не будет. Только около полуночи на небе появятся первые «падающие звезды».

Чтобы посмотреть на звездный дождь, можно уехать за город или отправиться в парк — нужно находиться как можно дальше от яркого искусственного освещения, фонарей, вывесок. Чем темнее и чище небо, тем лучше, но помешать насладиться метеорным потоком может яркая Луна. Где вы будете располагаться территориально, не имеет особого значения: с астрономической точки зрения видимость звездопада во всем Московском регионе будет одинаковая.

Заброшенные усадьбы и редкие растения: 10 парков, в которых вы еще не были>>

Приметы и поверья, связанные со звездопадом

Kim MyoungSung

Считается, что желание непременно сбудется, если загадать его, пока падает звезда, — это самая известная примета. А еще говорят, что увидевший падающую звезду скоро станет счастливым.

Однако есть и полностью противоположные поверья. Например, некоторые считают, что звезды не падают к добру, особенно когда это происходит слева от смотрящего. Защититься от беды можно, развернувшись так, чтобы падающая звезда растаяла за правым плечом.

В древности падение звезд люди часто связывали с рождением и смертью. Так, считалось, что в момент падения звезды кто-то рождается, а кто-то умирает. А еще раньше люди верили, что яркие падающие небесные тела — души, вселяющиеся в младенцев, или же, напротив, души умерших, покидающие мир живых.

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

УченыеПланетарииДождиЗемляОсвещениеЗвездыМосковский планетарийПадениеМоскваФонариШоу
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной

Показать ещё