Когда и как можно увидеть самый яркий летний звездопад 2021 года

Что такое звездопад
Обычно звездопадом называют метеорный поток большой интенсивности — совокупность ярких следов в небе (метеоров), которые оставляют после себя сгорающие в атмосфере Земли метеороиды — небесные тела размером меньше астероида, но больше космической пыли. Большинство метеороидов являются продуктами распада кометных ядер и астероидов.
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Когда будет звездопад
Рассчитать, когда же состоится метеорное шоу, нетрудно, поскольку ученым известны орбиты, по которым движутся скопления космических пылевых частиц, осколков астероидов и комет, и известно, когда эти орбиты пересекутся с Землей.
Обычно с 17 июля по 24 августа Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля. Августовский звездопад называют метеорным потоком Персеиды — это самый крупный и яркий метеорный поток лета. В 2021 году пик звездопада придется на 12–13 августа. Как указано на сайте Московского планетария, при благоприятных условиях на небе можно будет увидеть 110 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту.
Во сколько и где наблюдать за звездами
Метеороиды будут сгорать в атмосфере и днем, но сам звездопад в светлое время суток видно не будет. Только около полуночи на небе появятся первые «падающие звезды».
Чтобы посмотреть на звездный дождь, можно уехать за город или отправиться в парк — нужно находиться как можно дальше от яркого искусственного освещения, фонарей, вывесок. Чем темнее и чище небо, тем лучше, но помешать насладиться метеорным потоком может яркая Луна. Где вы будете располагаться территориально, не имеет особого значения: с астрономической точки зрения видимость звездопада во всем Московском регионе будет одинаковая.
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Приметы и поверья, связанные со звездопадом
Считается, что желание непременно сбудется, если загадать его, пока падает звезда, — это самая известная примета. А еще говорят, что увидевший падающую звезду скоро станет счастливым.
Однако есть и полностью противоположные поверья. Например, некоторые считают, что звезды не падают к добру, особенно когда это происходит слева от смотрящего. Защититься от беды можно, развернувшись так, чтобы падающая звезда растаяла за правым плечом.
В древности падение звезд люди часто связывали с рождением и смертью. Так, считалось, что в момент падения звезды кто-то рождается, а кто-то умирает. А еще раньше люди верили, что яркие падающие небесные тела — души, вселяющиеся в младенцев, или же, напротив, души умерших, покидающие мир живых.
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