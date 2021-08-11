Когда и как можно увидеть самый яркий летний звездопад 2021 года

Рассчитать, когда же состоится метеорное шоу, нетрудно, поскольку ученым известны орбиты, по которым движутся скопления космических пылевых частиц, осколков астероидов и комет, и известно, когда эти орбиты пересекутся с Землей.

Обычно с 17 июля по 24 августа Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля. Августовский звездопад называют метеорным потоком Персеиды — это самый крупный и яркий метеорный поток лета. В 2021 году пик звездопада придется на 12–13 августа. Как указано на сайте Московского планетария, при благоприятных условиях на небе можно будет увидеть 110 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту.