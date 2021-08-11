РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 авг. В Домодедове за сутки выявили 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 11 844 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 1 054 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 401 061 случай коронавирусной инфекции. Скончались 7 518 человек. Выздоровели и выписались 332 595 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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