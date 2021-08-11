РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Депутат Мособлдумы Павел Максимович передал средства для ухода за больными отделению сестринского ухода больницы Подольска.

Максимович посетил отделение сестринского ухода в Подольской городской клинической больнице. Это специальное подразделение, где осуществляется медицинское обслуживание преимущественно пациентов преклонного возраста, которым полагается непрерывное социальное обслуживание и специальный медицинский уход.

«В рамках работы волонтерского центра передал от одной из коммерческих структур, которая попросила себя не афишировать, и благотворительного фонда «Поколение 2012» небольшую благотворительную помощь в виде средств ухода. Данные средства, а это шампуни и гели для душа, кремы, средства личной гигиены и прочее, всегда необходимы в жизни каждого человека, и тем, кто сам себя уже не может обслуживать», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также он проведал свою подопечную, которая находится на лечении в больнице. Она поблагодарила за внимательное отношение со стороны персонала.