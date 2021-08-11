РИАМО - 11 авг. Волоколамский уездный архив был создан 100 лет назад - 10 августа 1921 года. В этот день было принято обязательное постановление президиума Волоколамского уездного исполкома «Об охране архивов в уезде». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местонахождение архива часто менялось. Волоколамскому архиву были выделены сначала помещения в Успенском соборе Иосифо-Волоцкого монастыря в селе Теряево, однако в 1924 году он был разгромлен.

До 1995 года архив располагался в помещении Волоколамской детской музыкальной школы. В 1995 году архиву выделили двухэтажное здание в центре города, где он располагается и в наши дни.

Одним из перспективных показателей архивной деятельности является перевод архивных документов в электронно-цифровую форму. Ежегодно в учреждении проводятся Дни открытых дверей, где гости могут соприкоснуться с историей района, а также посетить читальный зал.

Всесторонняя деятельность Волоколамского архива способствует формированию Архивного фонда РФ. Каждый хранимый документ имеет бесценное историческое, социальное и экономическое значение, а также отражает духовную и культурную жизнь Волоколамского округа.