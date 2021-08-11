РИАМО - 11 авг. С начала года в Москве подано порядка 120 тыс. заявок в электронном виде на оказание госуслуг в строительстве. Сегодня 95% всех заявлений подаются онлайн, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Электронные услуги высоко востребованы инвесторами, девелоперами и застройщиками Москвы. Если в 2013 году, когда только появился электронный документооборот, лишь 12% заявок было подано онлайн, то сегодня это уже 95% от всех заявлений», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что за 9 лет москвичи воспользовались услугами в сфере строительства на портале mos.ru свыше 711 тыс. раз, из них 120 тыс. заявок поданы в текущем году.

Наиболее востребованными услугами у пользователей стали оформление ордеров на земляные работы, установку временных ограждений и размещение временных объектов, оформление и закрытие порубочного билета, направление уведомлений о проведении земляных работ, а также предоставление технического заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.

Глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин подчеркнул, что работа по переводу услуг в стройсфере в электронный вид ведется по поручению мэра Сергея Собянина.

«Цифровизация госуслуг – одна из форм снижения административных барьеров, позволяющая экономить время и средства, а также препятствует коррупции в строительстве», – резюмировал Левкин.