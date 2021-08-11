РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Восемь камер видеонаблюдения, подключенных к информационной системе «Мониторинг объектов строительства», установлены на стройплощадке Московской областной детской больницы в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Кроме того, сотрудники министерства еженедельно проводят на объекте выездные совещания, подчеркнул министр.
По его словам, строительство нового объекта здравоохранения ведется в графике. Строители продолжают разработку котлована и стыковку труб для устройства шпунтового ограждения.
Завершить все работы и ввести областную детскую больницу в эксплуатацию планируется в 2024 году.
Информационная система «Мониторинг объектов строительства» отслеживает все этапы и процессы строительства - от проектирования объекта до ввода в эксплуатацию. С ее помощью удается эффективнее отслеживать соблюдение графика производства работ, разделяя объекты по зонам риска, инспектировать использование бюджетного финансирования при строительстве и при необходимости оперативно принимать меры.
Всего на сегодняшний день камеры установлены на площадках строительства 46 социальных объектов.
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