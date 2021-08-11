РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Восемь камер видеонаблюдения, подключенных к информационной системе «Мониторинг объектов строительства», установлены на стройплощадке Московской областной детской больницы в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Всего на площадке строительства Московской областной детской больницы установлено 8 камер видеонаблюдения. Они подключены к системе «Безопасный регион» и нашей информационной системе «Мониторинг объектов строительства», которая позволяет в режиме онлайн наблюдать за процессом строительства, отслеживать количество рабочих на стройке и соответствие графикам выполнения работ», - сообщил глава ведомства Владимир Локтев.

Кроме того, сотрудники министерства еженедельно проводят на объекте выездные совещания, подчеркнул министр.

По его словам, строительство нового объекта здравоохранения ведется в графике. Строители продолжают разработку котлована и стыковку труб для устройства шпунтового ограждения.

Завершить все работы и ввести областную детскую больницу в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Информационная система «Мониторинг объектов строительства» отслеживает все этапы и процессы строительства - от проектирования объекта до ввода в эксплуатацию. С ее помощью удается эффективнее отслеживать соблюдение графика производства работ, разделяя объекты по зонам риска, инспектировать использование бюджетного финансирования при строительстве и при необходимости оперативно принимать меры.

Всего на сегодняшний день камеры установлены на площадках строительства 46 социальных объектов.