РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В Подольске за минувшие сутки выявили 31 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 15 201 случай заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 054 случая заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 401 061 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 518 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 332 595 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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