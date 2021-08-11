РИАМО - 11 авг. С 13 августа на ВДНХ начнется сезон вечерних экскурсий, их продолжительность составит 1,5-2 часа, сообщает пресс-служба выставки.

По пятницам и средам в 19:30 будет начинаться интеллектуальная прогулка «Культурный код ВДНХ. В свете вечерних фонарей», по субботам и воскресениям в 20:30 — экскурсия «Вечерние огни ВДНХ».

Гости выставки смогут увидеть территорию в новом облике: с подсветкой знаменитых памятников, иллюминацией и интересным рассказом экскурсовода.

Экскурсия «Культурный код ВДНХ. В свете вечерних фонарей» начинается с экспозиции Музея выставки, где можно посмотреть архивные киноленты и представить облик территории в советскую эпоху. Затем гости прогуляются по территории и посмотрят исторические павильоны и фонтаны в современном виде, услышат неочевидные факты из истории выставки.

В рамках пешеходной прогулки «Вечерние огни ВДНХ» гид расскажет о главных достопримечательностях выставки в свете заходящего солнца. В маршрут включены арка Главного входа, фонтаны и исторические павильоны на Центральной аллее.

Купить билеты на экскуссии можно в кассах и на сайте ВДНХ.