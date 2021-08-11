РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В Подольске задержали местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство коллеги, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следственным отделом по городу Подольску возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство своего коллеги (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 8 августа между обвиняемым и его 32-летним коллегой на рабочем месте произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. Вернувшись с рабочей смены в общежитие, где проживали мужчины, обвиняемый продолжил ссору с коллегой. В ходе дальнейшего конфликта он попросил потерпевшего выйти для продолжения разговора на улицу, после чего взял нож и нанес ему не менее 3 колото-резаных ранений в область туловища и конечностей.

Преступные действия обвиняемого пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые в тот момент проезжали мимо общежития. Потерпевшего госпитализировали в местную больницу.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы потерпевшего и свидетелей, очные ставки, а также проверили показания на месте с участием потерпевшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, криминалистическая и психолого-психиатрическая.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.