РИАМО - 11 авг. В Подмосковье от коронавируса за сутки вылечились 2055 человек, общее число выздоровевших людей в регионе выросло до 332 595, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В регионе на текущий момент всего зарегистрирован 401 061 случай коронавирусной инфекции. За весь период пандемии умерли 7518 человек, из них 27 – за минувшие сутки.

В Московской области в рамках прививочной кампании вакцинацию от коронавируса прошли уже более 3 млн человек.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации для обучения тех студентов, которые не привиты от коронавируса, их не будут допускать до очных занятия.

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