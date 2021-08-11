РИАМО - 11 авг. За последние сутки в Московской области выявили 1054 новых случая заражения Covid-19, с начала пандемии в регионе зафиксировали 401 061 случай заболевания, сообщает региональный оперштаб.

Врачи настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию от коронавируса. Это поможет сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавирусной инфекции составляет 83%.

Вакцинация также помогает избежать тяжелого течения болезни.

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