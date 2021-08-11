РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 авг. В Московском учебно-опытном филиале ГКУ МО «Мособллес» ведутся работы по подготовке почвы под лесовосстановление, в городском округе Щелково работы приняты на площади 78,4 га, сообщается на сайте администрации округа.

Подготовительные работы прошли возле населенных пунктов: Богослово, Наземиха, Новая слобода, Якимово, Трубино, Старая слобода, Сабурово, СНТ «Озон», а также в микрорайоне Щелково-7.

«Подготовка почвы под лесные культуры требует ответственного подхода — качественно проведенная работа является залогом хорошей приживаемости будущих культур, поэтому со стороны сотрудников лесничества ведется постоянная работа по контролю качества этих мероприятий», — сказал старший участковый лесничий Николай Козлов.

Всего в этом году в городских округах Щелково, Лосино-Петровский и Пушкинский Московским учебно-опытным филиалом ГКУ МО «Мособллес» будет подготовлено 126,6 га площадей под создание лесных культур текущего года и 132 га — под посадки будущего года.