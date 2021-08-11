РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Воспитанникам одного из детских садов в подмосковном Красногорске напомнили о правилах безопасного поведения для пешеходов, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Дошкольники вместе с автоинспектором повторили правила безопасного поведения на дороге и вспомнили правила перехода проезжей части. Малыши узнали, чем отличаются регулируемые пешеходные переходы от нерегулируемых, и повторили значения дорожных знаков, которые встречаются им на пути.

После практического занятия сотрудники ГИБДД продемонстрировали юным участникам дорожного движения патрульный автомобиль и сделали памятные фото.