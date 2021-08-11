РИАМО - 11 авг. Деятельность организованной группы, участников которой подозревают в торговле незарегистрированными лекарствами, пресекли сотрудники правоохранительных ведомств. Наиболее популярным товаром у злоумышленников был гормон роста, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Продажу препаратов осуществляли через интернет-сайт, мессенджер и соцсети. Покупатели находились как в Московском регионе, так и в других субъектах России. Ввозился товар из Индии и Китая.

«Полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Обнаружено и изъято свыше 800 единиц незарегистрированных лекарственных препаратов. Назначено проведение соответствующих экспертиз», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что материалы дела были переданы в следственный отдел СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве.

Уголовное дело возбудили по статье «Оборот незарегистрированных лекарственных средств группой лиц».

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - подчеркнула Ирина Волк.