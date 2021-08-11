РИАМО - 11 авг. Тоннелепроходческий комплекс «Виктория» прошел более чем наполовину тоннель, расположенный между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Виктория» прошел 904 м двухпутного тоннеля между строящимися станциями восточного участка БКЛ «Печатники» и «Нагатинский Затон» – это более половины общей длины тоннеля», – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас также идут работы по проходке двухпутного тоннеля между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

«ТПМК «Лилия» преодолел более 70% строящегося на этом участке тоннеля. Кроме того, идет проходка однопутного тоннеля от станции «Каширская» в сторону «Кленового бульвара», – добавил заммэра.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – управляющая компания по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, комплекс в настоящее время остановился на специально оборудованной площадке для замены режущего инструмента. После этого «Виктория» пойдет под руслом Москвы-реки, ширина которого составляет порядка 500 м.

Комплекс сумел преодолеть зону, над которой находится плотная городская застройка в районе Печатники.

«Часть тоннеля пройдена непосредственно под станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии, а затем под коллектором реки Нищенка. По трассе преобладают смешанные грунты (от песков до известняков), причем сильно обводненные», – добавил Кравцов.

Руководитель холдинга добавил, что общая готовность восточного участка БКЛ оценивается почти в половину.

«Готовность станций «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» составляет в среднем 50% – ведутся архитектурно-отделочные работы и работы по монтажу инженерных систем. Станции «Печатники» и «Нагатинский Затон» готовы на треть – продолжаются работы по сооружению основных конструкций станций», – рассказал Кравцов.

В восточной части Большого кольца сейчас строят четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики», которые улучшат транспортную доступность прилегающих районов.

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