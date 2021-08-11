РИАМО - 11 авг. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области принимает заявки на получение грантов на развитие семейных фермерских хозяйств, их можно отправлять до 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

«В рамках реализации мероприятий по стимулированию развития приоритетных подотрослей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования в 2021 году правительством региона выделена поддержка на развитие семейных ферм в размере 50,1 млн рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что грант предоставляется главе фермерского хозяйства, в том числе и индивидуальному предпринимателю. Максимальный размер гранта в данном направлении - 30 млн. рублей.

Гранты предоставляются на разработку проектной документации; покупку, возведение, реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции; на комплектацию данных объектов оборудованием, сельхозтехникой и спецтранспортом и их монтаж; приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, рыбопосадочного материала; покупку автономных источников электро-, газо- и водоснабжения и другое.

«Гранты предоставляются с целью образования и развития на сельских территориях Подмосковья фермерских хозяйств и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности. Проведение конкурсных отборов запланировано на конец сентября – начало октября», - отметил министр.

С условиями подачи документов и предоставления гранта можно ознакомиться на сайте Минсельхозпрода Московской области.